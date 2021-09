Gil Vicente-Vizela: Empate soube a pouco num duelo tão frenético

José Pedro Gomes Ontem às 21:54 Facebook

Marcos Paulo e Fran Navarro bisaram no dérbi, com destaque para o golo anulado aos vizelenses por um centímetro.

O primeiro duelo entre Gil Vicente e Vizela na Liga ficará na história com um empate (2-2), mas, sobretudo, por ter sido grande espetáculo de futebol entre dois vizinhos minhotos, que nunca se conformaram e disputaram o resultado até ao último lance.

Num jogo com 37 remates e 14 oportunidade de golo, entraram melhor os vizelenses, beneficiando de algumas desconcentrações defensivas do adversário para se acercarem da baliza contrária e inaugurem o marcador, de grande penalidade, por Marcos Paulo. Os barcelenses reagiram no segundo tempo, e com alguns ajustes feitos na defensiva, revelaram-se mais consistentes, resgatando o empate num golo à ponta de lança, da autoria de Fran Navarro.

A partida estava então a ser disputada a um ritmo vertiginoso, e o Vizela ainda retomou a dianteira num cabeceamento exímio de Marcos Paulo. Aos 85 minutos, os forasteiros voltaram a marcar, por Zohi, mas o lance acabaria anulado pelo VAR, por um fora de um jogo apenas de um centímetro. O Gil Vicente superou o calafrio, e, aos 90 minutos, Fran Navarro também deixou sua marca com um bis.