Gilberto dá provas mas Bah volta ao onze do Benfica

Com o internacional dinamarquês disponível, após cumprir castigo, o brasileiro, que marcou um golo ao Boavista, regressará ao banco em Vizela.

Gilberto deu provas e mostrou-se a Roger Schmidt a um nível exibicional considerável durante o último jogo, com o Boavista. No entanto, ao que apurámos, o treinador vai voltar a apostar em Bah no embate em Vizela, depois de amanhã (20.30 horas).

O lateral brasileiro revelou garra, assinou um golo e fez uma assistência letal para o tento decisivo de Gonçalo Ramos (2-1). Esta demonstração agradou ao técnico alemão, que, contudo, mantém total confiança no rival dinamarquês, que falhou o duelo com os axadrezados devido a castigo, após a expulsão em Braga, para a Taça de Portugal.