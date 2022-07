Gilberto Duarte a caminho da liga alemã

Gilberto Duarte é o mais recente reforço do Goppingens, equipa da liga alemã. O jogador, de 32 anos, chega assim à competição considerada por muitos como a melhor do Mundo do andebol.

Após três épocas nos franceses do Montpellier, o jogador de 32 anos tinha assinado pelo Vardar, mas deixou o clube macedónio após terem sido excluídos da Liga dos Campeões. Os motivos deste afastamento prendem-se com o incumprimento dos critérios de admissão, por parte do Vardar, relacionados com a instabilidade financeira que o emblema atravessa.

Gilberto Duarte foi atleta do Montpellier HB nas últimas três temporadas, ao longo das quais marcou 183 golos em 88 encontros. Agora vai rumar ao quinto classificado da passada edição da Bundesliga, onde também atua o português André Gomes.

Com formação entre Lagoa e F. C. Porto, o lateral vai conhecer o quarto campeonato estrangeiro da carreira, depois de ter jogado no Barcelona e nos polacos do Wisla Plock.