Gilberto Duarte substitui Cavalcanti

Gilberto Duarte, lateral esquerdo que joga no Montpellier (França), vai render Alexandre Cavalcanti, jogador do Nantes, na convocatória de Portugal nos Jogos Olímpicos.

Cavalcanti lesionou-se no treino de terça-feira e estará fora da competição durante cerca de um mês, tendo já falhado o jogo contra a Argentina (31-28), de preparação para a competição em Tóquio.

Gilberto Duarte, de 31 anos, viajará para o Japão no sábado, dia em que Portugal iniciará a participação nos Jogos, diante do Egito. As restantes seleções do Grupo B são Bahrain, Suécia, Dinamarca e Japão.

Recorde que Gilberto Duarte foi preterido da lista de 15+2 que Paulo Jorge Pereira delineou inicialmente.

No ano passado o lateral disputou 34 partidas pelos franceses, nas quais marcou 66 golos. Na já vasta carreira o internacional português passou por F. C. Porto, Wisla Krakow (Polónia) e Barcelona, antes de ingressar na equipa francesa.