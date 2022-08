Gilberto: "Na Luz, é entrar a 100%"

Gilberto, autor do primeiro golo da vitória do Benfica sobre o Dínamo Kiev (2-0), a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, mostrou-se feliz com a confiança dada pelo treinador, Roger Schmidt, e destaca a necessidade de entrar com toda a força no jogo da segunda mão, na Luz.

"É verdade, fiz mais um golo. Fico feliz por ter marcado mais uma vez. O mister tem-me dado muita confiança desde a pré-época, dando liberdade para subir aos laterais, com a equipa sempre a jogar um futebol ofensivo. Pude chegar lá a frente para finalizar, mas temos de estar concentrados no próximo jogo para conseguir a qualificação e o apuramento", começou Gilberto.

Quanto ao facto de parecer ter ganho a titularidade ao reforço para a lateral direita, Alexander Bah, o brasileiro acredita que não pode relaxar se quer continuar como dono da posição. "[Bah] é um jogador de muita qualidade. Por mim, penso sempre em dar o meu melhor. Cada minuto que tenha de utilização, é mais uma oportunidade para procurar um lugar na equipa. O que faz o resto são os adeptos e o clube", explicou.

Já a pensar no encontro da segunda mão, na próxima terça-feira, na Luz, Gilberto tem plena consciência que a eliminatória não está encerrada. "É entrar a 100 por cento, cada um dar 100 por cento, e vamos em busca de outro bom resultado, na segunda mão, na Luz".