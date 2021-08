Gilberto quase "sufocou" durante os festejos: "Tive de pedir para sair"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:26 Facebook

O jogo desta domingo do Benfica diante do Tondela, no Estádio da Luz, para a quarta jornada da Liga ficou marcado por um momento caricato. Gilberto, que marcou o golo que deu o triunfo aos encarnados, quase "sufocou" durante os festejos.

Corria o minuto 88 quando Gilberto marcou o golo que daria a vitória (2-1) ao Benfica, diante do Tondela, num jogo complicado para os encarnados, que até estiveram a perder. Quando o lateral aproveitou da melhor forma um cruzamento de João Mário para bater Niasse, houve uma explosão de alegria nas bancadas e no relvado do Estádio da Luz, com os jogadores encarnados a fazerem questão de festejar em grande com o brasileiro.

Só que Gilberto, que ficou debaixo dos companheiros, acabou por ter de pedir aos atletas para saírem, por se estar a sentir mal. "Temos um grupo muito unido, é importante, temos mostrado isso. Os jogadores ficam muito felizes quando qualquer um marca um golo, hoje foi a minha vez. Quase sufoquei ali, tive de pedir para saírem que, estava a sufocar. Foi uma explosão de alegria", contou, num tom bem-humorado, no final do jogo.

Veja o momento:

O Benfica venceu, este domingo, o Tondela, no Estádio da Luz, na quarta jornada da Liga. Salvador Agra, Rafa e Gilberto marcaram os golos do jogo. Com o quarto triunfo seguido na prova, o Benfica soma 12 pontos, mais dois do que Sporting, F. C. Porto e Estoril Praia, enquanto o Tondela permanece no 12.º lugar, com os mesmos três pontos de Paços de Ferreira e Arouca.