Gildo e Moreno: os goleadores da Elite que querem ser como Ronaldo

Gildo (Marco 09) e Moreno (Lousada) são, à 10.ª jornada, os goleadores da Divisão de Elite, da A. F. Porto, sendo que ambos participam na Série 4. O primeiro é brasileiro e tem no curso de educação física uma alternativa de vida; o segundo é vendedor de tintas.

Embora tenham o mesmo número de golos o brasileiro Gildo tem a vantagem de apenas ter participado em nove jogos e, por isso, a média é de um golo por partida. Nascido e criado no Brasil, o avançado chegou ao clube marcoense na temporada passada, em busca do sonho de vingar no futebol europeu. Passou por clubes de menor monta no país natal e ficou deliciado com a tranquilidade encontrada no Marco de Canaveses. "Isto aqui é fantástico. Vim de uma zona [Arapiraca, Alagoas] onde, apesar de ser relativamente calma, as pessoas não saem a partir das 23 horas por ser perigoso. Aqui tenho outro tipo de estabilidade", confidencia, ao JN, acrescentando que teve propostas do Campeonato de Portugal e da Liga 3, preferindo o emblema marcoense.

Atualmente o foco é exclusivamente o futebol, até porque o sonho passa por chegar a patamares profissionais, mas não é a única opção na vida do jogador, de 25 anos. " Caso não atinja os meus objetivos vou voltar para o Brasil. Quero acabar o meu curso e tornar-me professor de Educação Física", revela.

Esta não foi a única aventura de Gildo no futebol português, pois em 2020/21 esteve meia época ao serviço do Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal, mas a experiência não correu da melhor maneira e por isso voltou à base.

No patamar desportivo as coisas têm corrido melhor ao nível individual do que coletivo, uma vez que o Marco 09 é apenas o sexto classificado, num percurso que tem sido fustigado por "lesões e castigos". Contudo o brasileiro tem marcado e até já assinou um hat-trick (contra o Felgueiras 1932 B), mas não foi esse o tento favorito desta época. "Adorei o golo contra o Aparecida, à sétima jornada. Eles tinham acabado de marcar e na jogada seguinte sentei o defesa e marquei. Foi especial", confessa.

Embora Gildo e Moreno tenham bastantes diferenças há outras coisas que os une, além da apetência para o golo: ambos se revêm em Harry Kane, nas características enquanto futebolistas, idolatram Ronaldo "Fenómeno" e usam a camisola 9.

A utilização deste número não estava nas cogitações futebolísticas iniciais de Luís Macedo, mais conhecido por "Moreno", que iniciou o percurso no mundo do futebol como guarda-redes. "Ainda era muito miúdo e com o passar do tempo fui subindo no terreno. Passei para lateral esquerdo, depois extremo, até que um treinador detetou o meu faro pelo golo e me colocou a avançado", explica Moreno.

Este avançado, já com 36 anos, tem passagem por vários emblemas do futebol português como o Ronfe, São Martinho, Barrosas ou Brito e, já em idade avançada para a carreira de um jogador de futebol, mantém sonhos e objetivo. "Gostava de fazer mais uma época no Campeonato de Portugal. Já tive essa oportunidade mas não estava mentalmente preparado. Agora sinto que estou", afirma.

Embora admita que o futebol mexe com ele, Moreno não se dedica exclusivamente à bola. É comercial de tintas e revela que estas atividades lhe "roubam" tempo para estar com a família, mas tem uma vantagem. "A minha esposa também jogou futebol e sabe o que esta vida implica. Não é fácil sair de casa às oito horas e chegar às 22, mas lidamos bem com a situação. Só há discussão quando acho que joguei muito e ela me contraria", graceja.

Aos 36 anos é o mais velho do plantel, mas em termos de apetência para a brincadeira é "o pior de todos", até porque acredita que "o futebol é para desfrutar" e, por isso, há que fomentar o convívio salutar. "Uma vez um miúdo chegou ao treino e tratou-me por 'você'. Perguntei logo se estava a brincar comigo", conta.

No que toca a golos mais marcantes em 2021/22 Moreno foi rápido na resposta. "O primeiro pelo Lousada. Foi um libertar de energia fantástico", disse, referindo-se ao golo marcado contra o Sousense, à terceira jornada,

Quanto aos objetivos para a época a meta pessoal é chegar, pelo menos, aos 20 golos, mas ao nível coletivo o ideal era estabilizar o Lousada na Divisão de Elite. Para já a missão está a ser cumprida, uma vez que o emblema da Série 4 segue no quarto lugar a seis pontos dos lugares de acesso ao apuramento de campeão.

Dois goleadores que prometem encher as balizas adversárias, nesta temporada, sendo que o bom arranque certamente servirá de motivação para o que aí vem.