Ginasta Filipa Martins conquista medalha de bronze

A ginasta portuguesa Filipa Martins alcançou, nesta quarta-feira, o terceiro lugar e a consequente medalha de bronze, na final de paralelas assimétricas, no âmbito nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Oran, Argélia.

A atleta olímpica lusa, que há dois meses se lesionara num pé, contabilizou 13.850 pontos, ficando atrás da italiana Martina Maggio, segunda com a mesma pontuação, e da também italiana Giorgia Villa, que venceu o ouro com 14,000.

Com o bronze de Filipa Martins, este é o terceiro pódio de Portugal na 19.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, após a prata da equipa masculina de ténis de mesa e do bronze da feminina.

Filipa Martins, de 26 anos, é natural do Porto e atleta do Acro Clube da Maia, tendo um rico palmarés, na ginástica artística.