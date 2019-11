Hoje às 10:39 Facebook

Uma jovem ginasta norte-americana morreu, no domingo, após ter sofrido um grave acidente durante um treino nas barras assimétricas

Melanie Coleman, atleta de 20 anos da Universidade Estadual do Sul do Connecticut, onde estudava enfermagem, sofreu lesões graves na coluna vertebral e morreu no hospital.

Foi criada uma página de angariação de fundos, para ajudar a família neste momento de dor.