Ginastas Diogo Abreu e Pedro Ferreira apuram-se para Tóquio2020

Os portugueses Diogo Abreu e Pedro Ferreira qualificaram-se esta sexta-feira para a competição de trampolins nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao chegarem à final da Taça do Mundo, em Brescia, em Itália.

Diogo Abreu, 16.º no Rio2016, terminou a qualificação no sexto lugar, com 111.395 pontos, assegurando um lugar na final, a disputar no sábado, tal como o também sportinguista Pedro Ferreira, nono, com 109.720, que beneficiou da presença de três japoneses nas posições de finalistas.

Com 112.295, o bielorrusso Aleh Rabtsau foi o primeiro classificado na qualificação da prova italiana, que contou ainda com os portugueses Ricardo Santos e Diogo Ganchinho, que terminaram nas 14.ª e 27.ª posições, com 108.180 e 104.965, respetivamente.

Esta vai ser a quinta presença seguida de Portugal na competição masculina de trampolins, que tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado no Nuno Merino, em Atenas2004. Seguiram-se as presenças de Diogo Ganchinho, em Pequim2008 (15.º) e Londres2012 (11.º), e de Diogo Abreu, no Rio2016 (16.º).

A vaga assegurada esta sexta-feira aumenta a representação lusa na modalidade, depois do apuramento de Filipa Martins, em ginástica artística. No total, Portugal já tem 65 atletas apurados para os Jogos Olímpicos.