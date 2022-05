Ginástica acrobática na Maia com recorde de mais de 1300 atletas

JN/Agências Hoje às 20:18 Facebook

A Taça do Mundo de Ginástica Acrobática juntamente com o X Maia Internacional Acro Cup reúnem de quinta-feira a domingo mais de 1300 ginastas, um recorde de participação em provas realizadas em Portugal

"Na maior prova de ginástica acrobática do Mundo, a 15.ª edição destaca-se pela enorme qualidade dos ginastas em competição, muitos deles, medalhados nos últimos Campeonatos do Mundo e da Europa", refere o Acro Clube da Maia, que organiza o evento em parceria com a autarquia e as federações portuguesa e internacional de ginástica.

A competição contra com a estreia da Ucrânia, que eleva para 24 o número de países participantes na Taça do Mundo, que vai decorrer nos complexos municipais de ginástica e de ténis da Maia.

A organização sublinha o facto de a Maia ser a única cidade que "recebe uma prova do circuito de Taças do Mundo em 10 anos consecutivos", a partir de 2012.