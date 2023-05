João Almeida termina contrarrelógio em terceiro lugar e reserva lugar no pódio no Giro

O ciclista português João Almeida terminou, este sábado, a 20.ª etapa da Volta a Itália no terceiro lugar e reservou um lugar no pódio da Volta a Itália. ​​​Feito já não era conseguido há 44 anos, quando Joaquim Agostinho terminou, em 1979, o Tour na mesma posição.

Dia de festa para o ciclismo português. João Almeida terminou a penúltima tirada da Volta a Itália, o contrarrelógio de 18,6 quilómetros entre Tarvisio e Monte Lussari, em terceiro lugar e conseguiu igualar um feito com 44 anos. Ao terminar a prova em 45m05s, o ciclista de Caldas da Rainha conseguiu reservar um terceiro lugar numa grande Volta - só uma queda ou grande imprevisto no domingo lhe poderiam tirar o feito -, igualando a conquista de Joaquim Agostinho, que terminou, em 1979, o Tour na mesma posição. Depois de um quarto e sexto lugares em 2020 e 2021, respetivamente, Almeida, que também triunfou na juventude, escreveu mais um capítulo dourado na carreira e no ciclismo português.

"Os adversários foram melhores e eu fiz uma prova regular, estou muito feliz. A minha equipa fez tudo por mim. O feito [pódio no Giro] é muito bom e positivo. Espero que seja o primeiro de muitos pódios", afirmou o português.

PUB

A vitória maior acabou por ser de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que é o virtual vencedor do Giro depois de uma corrida incrível. Num contrarrelógio de loucos, nem um problema na bicicleta nos últimos momentos da prova impediu o esloveno de fazer o melhor tempo (44m23s) e destronar Geraint Thomas, da INEOS, da liderança, que chegou à meta com 40 segundos de atraso, quando só tinha 26 de vantagem no início da etapa. Assim, Roglic assume agora a camisola rosa com 14 segundos de vantagem, e "vinga-se" da derrota na Volta a França de 2020, da tirada em La Planche des Belles Filles, quando Tadej Pogacar meteu quase dois minutos em Roglic para segurar a vitória. No final, o esloveno não escondeu mesmo a emoção.