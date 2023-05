Giro: Tao Geoghegan Hart operado com sucesso mas ainda sem alta hospitalar

JN/Agências Hoje às 21:02 Facebook

O ciclista britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), campeão do Giro2020, foi, nesta quinta-feira, operado com sucesso a uma fratura na anca, mas não tem ainda alta hospitalar, após a queda de quarta-feira que o fez abandonar a Volta a Itália.

"Após uma cirurgia bem-sucedida, Hart vai agora esperar por alta hospitalar", escreveu na rede social Twitter a equipa britânica, que na quarta-feira tinha revelado que Geoghegan Hart sofrera uma fratura no lado esquerdo da anca.

Segundo a mesma nota, o corredor de 28 anos "continua bem humorado" e deseja "agradecer aos muitos fãs que enviaram mensagens de apoio e de rápida recuperação e regresso à competição".

A queda, ocorrida a 68 quilómetros da meta da 11.ª etapa, na quarta-feira, levou-o a ser transportado de ambulância para um hospital, em Génova, numa altura em que era terceiro na geral desta edição da 'corsa rosa', lugar entretanto ocupado pelo português João Almeida (UAE Emirates).

Depois de vencer a Volta a Itália de 2020, numa edição marcada pela pandemia de covid-19 em que João Almeida esteve 15 dias na liderança, acabando em quarto, o corredor oriundo da Escócia não voltou a mostrar o mesmo rendimento.

Em 2023, voltou ao seu melhor e exibia já três vitórias no palmarés, na Volta à Comunidade Valenciana e na Volta aos Alpes, onde também conquistou a geral, além do terceiro lugar do Tirreno-Adriático, mostrando já no Giro apetência para atacar.