Giroud isola-se como melhor marcador da França com 52.º golo

JN/Agências Hoje às 15:58, atualizado às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Olivier Giroud isolou-se hoje como melhor marcador da seleção francesa, ao marcar o seu 52.º golo pelos "bleus", face à Polónia, nos oitavos de final do Mundial2022, em Doha.

Com o bis no jogo de estreia da França, em 22 de novembro, frente à Austrália (4-1), o jogador do AC Milan tinha igualado os 51 tentos de Thierry Henry, que agora ultrapassou, com um golo aos 44 minutos, servido por Kylian Mbappé.

PUB

Giroud, que entrou para o Mundial2022 com 49 tentos pela seleção gaulesa, em 114 jogos, aproveitou da melhor maneira a ausência de Karim Benzema, excluído dos "bleus" devido a lesão, para igualar Henry, que foi internacional 123 vezes.

No terceiro lugar da lista, está outro jogador que está a representar a França no Qatar, o avançado Antoine Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, que conta 42 golos, mais um do que Michel Platini (41) e cinco em relação a Benzema (37).

Em Mundiais, o melhor marcador da França é Just Fontaine, com um total de 13 golos, todos apontados na edição de 1958. O líder é o alemão Miroslav Klose, com 16, seguido do brasileiro Ronaldo, com 15, e do também germânico Gerd Müller, com 14.

No encontro de hoje com a Austrália, também o guarda-redes Hugo Lloris faz história, ao somar a 142.ª internacionalização, igualando o recorde de Lilian Thuram.