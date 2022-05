Giulio Ciccone vence 15.ª etapa e João Almeida fica em terceiro da geral

JN/Agências Hoje às 16:39 Facebook

O italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) venceu a solo a 15.ª etapa da Volta a Itália, em que o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) solidificou a liderança da classificação geral individual. João Almeida é agora terceiro, a 30 segundos do líder

Ciccone venceu a sua terceira etapa no Giro, ao cumprir os 177 quilómetros entre Rivarolo Canavese e Cogne em 4:37.41 horas, com 1.31 minutos de vantagem para o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), segundo, e 2.19 para o espanhol Antonio Pedrero (Movistar), terceiro.

Nas contas da geral, o vencedor da prova em 2019 'sprintou' na chegada a meta e ganhou dois segundos aos rivais mais diretos, o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), segundo, agora a sete segundos, e o português João Almeida (UAE Emirates), que ficou no terceiro posto a 30 segundos do líder, tendo terminado a etapa no 14.º lugar.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o último dia de descanso antes do fim da 105.ª edição da corrida, que termina no domingo.