Gnabry e Lewandowski brilham em goleada do Bayern

Bávaros atropelaram na visita ao terreno do Estugarda, vencendo por 5-0, com hat-trick de Serge Gnabry e bis de Robert Lewandowski

Sem grandes dificuldades, o Bayern Munique venceu por 5-0, esta terça-feira, na deslocação ao estádio do Estugarda, em encontro da 17.ª jornada da Liga alemã, alcançando assim a quarta vitória consecutiva para o campeonato e a sétima em todas as competições.

Ao intervalo, o conjunto comandado por Julian Nagelsmann vencia por 1-0, com golo de Gnabry, aos 40 minutos, números que se dilataram no segundo tempo com mais dois tentos do extremo alemão (53', 74') e com bis de Lewandowski (69', 72').

Os bávaros são líderes Bundesliga, com 40 pontos, mais nove que o segundo, o Borussia Dortmund, que ainda não jogou nesta jornada. O Estugarda é 15.º, com 17 pontos.