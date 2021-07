G.O.A.T. Simone Biles é a primeira atleta a ter o seu próprio emoji no Twitter

JN com Agências Hoje às 10:04 Facebook

Simone Biles, a ginasta mais condecorada na história dos EUA em mundiais, tornou-se na primeira atleta a ter o seu próprio emoji no Twitter.

Na quarta-feira, a rede social anunciou que criou um emoji de uma cabra com um uniforme de ginástica artística e uma medalha de ouro ao pescoço.

O símbolo é uma referência ao estatuto de Biles como a "G.O.A.T: Greatest Of All Time" - uma marca que a atleta olímpica de 24 anos adotou nos últimos anos. Em português, "goat" significa "cabra".

"Testemunhe a grandeza. Tweet com grandeza", escreveu a conta oficial do Twitter Sports ao anunciar o emoji. O símbolo é gerado ao inserir as hashtags #SimoneBiles ou #Simone nas publicações da plataforma.

Biles começou recentemente a competir com um fato de lantejolas decorado com o desenho de uma cabra com o objetivo de inspirar outras pessoas.

"Só espero que as crianças não tenham vergonha de ser boas no que quer que façam", explicou a norte-americana, numa entrevista recente. "Quero que as crianças aprendam que, sim, não há problema em reconhecer que se é bom ou mesmo ótimo em alguma coisa."

Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foram os primeiros da carreira de Biles, que fez história ao subir ao pódio cinco vezes, com quatro medalhas de ouro (equipas, salto, solo e individual geral) e uma de bronze (trave olímpica). Em Mundiais, a atleta soma 19 medalhas de ouro, três de prata e três de bronze.