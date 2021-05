Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:44 Facebook

Equipa de Ivo Vieira garantiu a permanência na Liga. Sexto lugar dos vitorianos seguro apenas por dois pontos

O Famalicão festejou, esta quarta-feira, a permanência na Liga, ao vencer (1-2) na casa do Vitória de Guimarães, no fecho da 32.ª jornada. Heriberto, com um grande golo, foi o herói do coletivo liderado por Ivo Vieira, que, no regresso a Guimarães, fechou a continuidade entre os grandes. Os vitorianos, apesar do desaire, permanecem no sexto lugar, mas com apenas dois pontos de vantagem sobre o trio que sonha com a última vaga de acesso às provas europeias.

O equilíbrio foi nota dominante nos primeiros 45 minutos e os golos surgiram através das surpresas preparadas pelos treinadores. Primeiro para a equipa vitoriana, com a classe de Bruno Duarte a prevalecer no duelo com Luiz Júnior. O Famalicão não acusou o golo e respondeu com eficácia, empatando por Kraev, após cruzamento preciso de Alexandre Guedes. Os famalicenses espevitaram e acabaram por cima na primeira parte. Uma toada que se manteve no segundo tempo, com o Famalicão a empurrar os vitorianos para o seu meio-campo defensivo. E nem os rasgos de Rochinha foram suficientes para aliviar a pressão adversária.

Com ascendente no dérbi, Ivo Vieira foi ao banco encontrar a solução para a vitória. E foi coroado com sucesso quando Heriberto, num momento de inspiração, não deu hipóteses a Bruno Varela.

