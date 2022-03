Golaço de Pedro Santos permite ao Braga B estrear-se na fase de subida a vencer

Rui Almeida Santos Hoje às 22:32 Facebook

Capitão dos arsenalistas apontou o único golo do jogo com a U. Leiria, em cima do intervalo. Bracarenses igualam a Oliveirense no topo da Série 2 da fase de subida do terceiro escalão do futebol nacional.

Irreverência contra experiência, coragem contra uma certa matreirice. Braga B e U. Leiria foram, à sua maneira, dois dos principais destaques da primeira fase da Liga 3, e fosse como fosse que se quisesse olhar para o duelo entre ambos, ele prometia golos.

Na Série A, só a Oliveirense marcou mais do que os arsenalistas, que chegaram aos 37 remates certeiros. Porém, do outro lado estava a equipa mais regular de toda a primeira fase da prova, que conquistou a Série B com os melhores registos ofensivo (40 marcados) e defensivo (18 sofridos).

Fiéis aos planos habituais de jogo, as duas equipas proporcionaram uma primeira parte interessante. Houve lances prometedores junto das áreas, ainda que as mais flagrantes tenham pertencido à U. Leiria. Aos 16 minutos, Kikas viu Hornicek fazer-lhe bem a mancha, com Gonçalo Gregório a atirar, na recarga, para fora. Pouco depois, Afonso Caetano, de longe, fez a bola passar muito perto do poste.

Vivo no jogo, mas até então inconsequente no ataque, o Braga B teve a sua primeira real ocasião aos 37 minutos, quando Hernâni, num remate colocado, obrigou Bozinoski a uma defesa vistosa.

Em cima do intervalo, na sequência de um pontapé de canto, Pedro Santos rematou para o 1-0. Um golaço do capitão arsenalista, que liderava pelo exemplo e deixava os encarnados em vantagem no marcador.

Ao longo da segunda metade, a U. Leiria procurou penetrar na bem montada linha defensiva bracarense, sem grande sucesso. No contragolpe, Kodisang podia ter ampliado a vantagem dos locais mas, isolado, rematou ao lado. Na reta final, o goleador Gonçalo Gregório rematou para defesa segura de Hornicek.

O triunfo permite ao Braga B igualar a Oliveirense no topo da Série 2 da fase de subida da Liga 3. A equipa de Oliveira de Azeméis tinha vencido, ontem, o V. Setúbal por 2-1.