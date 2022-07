Golaço de Pote e estreia de Trincão marcam empate do Sporting com o Villarreal

JN Hoje às 22:59 Facebook

Grande golo de Pote foi o ponto alto de um jogo que valeu, sobretudo, pela primeira parte. Francisco Trincão estreou-se com a camisola do Sporting no segundo tempo, tendo sido lançado por Rúben Amorim pouco antes de o Villarreal ter reposto a igualdade.

O duelo entre Sporting e Villarreal abriu com uma boa oportunidade para os espanhóis, após erro de Marsà, que Jackson e Trigueros não conseguiram aproveitar.

Aos poucos, os leões foram subindo de produção e, depois de um primeiro aviso de Pote, adiantaram-se mesmo no marcador, aos 40 minutos, pelo mesmo Pote, através de um remate bem colocado, de fora da área.

A segunda parte fica marcada pela estreia de Francisco Trincão, o mais recente reforço dos leões, vindo do Barcelona, que foi lançado por Rúben Amorim para os derradeiros 25 minutos do encontro.

Pouco depois, o Villarreal empatou, por Aléx Baena, jogador associado ao Sporting de Braga neste mercado, a passe de Pedraza.

O próximo teste do Sporting é diante da Roma, orientada por José Mourinho, no próximo dia 19 de julho, novamente no Estádio do Algarve.