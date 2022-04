Golaço de William Carvalho na vitória do Bétis

JN Hoje às 18:33 Facebook

O médio português continua em destaque na liga espanhola e este domingo contribuiu com mais um golo para o triunfo dos béticos.

William Carvalho foi figura de destaque na vitória do Bétis sobre o Osasuna (4-1), na 30.ª jornada da La Liga.

Naquele que também foi o jogo 400 do treinador Manuel Pellegrini no principal escalão do futebol espanhol, o médio português brilhou com o melhor golo do jogo.

Depois de Juanmi bisar, William apanhou a bola à entrada da área do Osasuna, tirou um adversário do caminho e ainda fintou o guarda-redes antes de confirmar o 3-1. Álex Moreno confirmou a vitória aos 88 minutos.

Com este resultado, o Bétis consolida o quinto lugar e mantém em aberto as expectativas de chegar ao top-4 e garantir a presença na próxima edição da Liga dos Campeões.