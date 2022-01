JN Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Grilo, do Lusitânia de Lourosa FC, encantou, este domingo de manhã, no jogo em casa contra o Sanjoanense, ao marcar um golaço de trás do meio-campo e de chapéu, aos 32 minutos do jogo, que terminou a 3-1, para a equipa visitante.