Golaços de Messi e do benfiquista Enzo Fernández mantêm a Argentina viva

A albiceleste não podia falhar e derrotou o México (2-0), na segunda jornada do Grupo C.

A Argentina deu sinal de vida e, à segunda jornada, festejou a primeira vitória no Catar. Este sábado, frente ao México, a albiceleste venceu por 2-0, com o benfiquista Enzo Fernández em destaque. Foi dele o segundo golo, depois de Messi ter colocado a albiceleste em vantagem.

Depois da derrota surpreendente com a Arábia Saudita, na ronda inaugural do Grupo C, a Argentina estava a obrigada a ganhar para não ficar já pelo caminho, mas a primeira parte não foi nada prometedora, com faltas sucessivas, pouco futebol e quase sem oportunidades de golo.

O 0-0 arrastou-se até aos 64 minutos, altura que Messi aproveitou uma das raras situações em que teve espaço. À entrada da área, o capitão argentino rematou de raiva e lançou a Argentina para o triunfo. Nesta altura, já Enzo Fernández tinha sido lançado por Lionel Scaloni e foi o benfiquista quem sentenciou o resultado, com um golaço, aos 87 minutos.

Apontada como uma das favoritas à conquista do troféu, a Argentina ainda tem que ultrapassar a Polónia, na terceira e decisiva jornada, para garantir a presença nos oitavos de final.