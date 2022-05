Com o triunfo na receção aos Dallas Mavericks (120-110), os Golden State Warriors são os primeiros finalistas dos play-offs da NBA (4-1). Agora, os campeões da conferência Oeste, aguardam a decisão do confronto entre Miami Heat e Boston Celtics para conhecer o último adversário de 2021/22, vindo de Este.

A equipa da California entrou melhor e esteve sempre na frente no primeiro período, levando a vantagem para números muito superiores no segundo quarto. Ao intervalo os Warriors já venciam por 17 pontos.

Após o intervalo os Mavericks regressaram melhor e, com o passar do tempo, foram reduzindo a desvantagem, situação que também se verificou no último período, mas o acerto ofensivo da equipa de Steph Curry, não permitiu ao emblema de Dallas dar a volta à situação.

O melhor triplista da história da NBA até nem esteve num plano exuberante (15 pontos, 3 ressaltos e 9 assistências), mas foi compensado pelo "Splash Brother", Klay Thompson (32 pontos).

Do lado dos Dallas Mavericks os destaques foram Luka Doncic (28 pontos, 9 ressaltos e 6 assistências) e Spencer Dinwiddie (26 pontos e 4 assistências).

Na madrugada de amanhã os Boston Celtics podem fechar a eliminatória com os Miami Heat, em caso de vitória, uma vez que a ronda está 3-2.