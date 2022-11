Goleada ao Machico coloca BSAD nos oitavos de final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A BSAD, da Liga 2, goleou, por 4-0, na receção ao Machico, do Campeonato de Portugal, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e avançou rumo aos oitavos de final.

Jefferson, aos dois minutos, Tiago Lopes, aos 17, Martim Coxixo, aos 23, de penálti, e Trova Boni, aos 55, apontaram os golos da turma de Nandinho, que se junta na ronda seguinte da competição a Arouca, F. C. Porto, Famalicão, Casa Pia, Vitória de Guimarães e Benfica, da Liga, Académico de Viseu, Nacional e Leixões, da Liga 2, Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal, da Liga 3, e Rabo de Peixe e Beira-Mar, do Campeonato de Portugal.

Num horário "proibitivo", mas que, ainda assim, não arredou cerca de uma centena de adeptos do Machico - em maior número do que os afetos à BSAD no Estádio Nacional -, Jefferson não perdeu tempo e, logo aos dois minutos, adiantou os lisboetas no resultado.

PUB

A superioridade teórica dos azuis transformou-se em prática desde muito cedo, o que obrigou o Machico a arriscar e a abrir espaços, aproveitados da melhor maneira pela BSAD, que ampliou a vantagem aos 17 minutos, por Tiago Lopes, isolado perante Duarte Nuno.

O avançado cabo-verdiano beneficiou de um corte falhado de um defesa do Machico, na sequência de uma recuperação de bola e de um passe longo de Trova Boni.

Cinco minutos volvidos, praticamente resolveram o jogo. Ricardo Fernandes cometeu falta sobre Patrick Machado dentro da grande área e, na conversão do penálti, Martim Coxixo enganou Duarte Nuno.

Na segunda parte, com a eliminatória resolvida, a BSAD ainda apontou o quarto tento, por intermédio do central Trova Boni, que triangulou com Patrick Machado e, qual avançado, entrou na área e finalizou com sucesso.

Até ao apito final do árbitro Hélder Carvalho, o Machico buscou tímidas aproximações à baliza do tranquilo Dylan Silva, mas as melhores oportunidades continuaram do lado da BSAD, que viu Kikas a acertar no poste, aos 88 minutos, no derradeiro remate do encontro.