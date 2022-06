Goleada com trinta minutos diabólicos e notas de Ronaldo

JN Ontem às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

CR7 bisa num triunfo que deixa Portugal na liderança. Meia hora de puro veneno no contra-ataque arrasa suíços

D. Ronaldo voltou e abriu o livro num Portugal exímio no contra-ataque e que em meia hora arrasou a Suíça, ontem, em Alvalade. A goleada (4-0), selada no segundo tempo, peca por escassa e ganhou o grande impulso durante os últimos 30 minutos da primeira parte. Aí, Portugal castigou todo o atrevimento inicial do adversário com um leque de saídas vertiginosas para o contra-ataque que devastaram os helvéticos.

Ronaldo, no regresso à titularidade, bisou e foi embalado pelo ambiente de festa criado pelos mais de 40 mil adeptos em Alvalade. Diogo Jota e João Cancelo seguiram o capitão, num triunfo que deixa Portugal no topo do Grupo A2, com os mesmos da República Checa, que empatou na receção à Espanha (2-2).