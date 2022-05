Goleada dos leões adia título e segura Champions

Rui Farinha Ontem às 23:25 Facebook

Sporting venceu o Gil Vicente por 4-1 com golos de Sarabia, Edwards, Pote e beneficiou ainda de um auto golo de Lucas Cunha. Boa segunda parte dos lisboetas

O Sporting venceu o Gil Vicente, por 4-1, em Alvalade, garantiu a entrada direta na Champions, e impediu o F. C. Porto de se sagrar ontem campeão. Graças aos golos de Sarabia, Edwards, Pote e a um autogolo de Lucas Cunha, os leões venceram com justiça, apesar de uma boa resposta dos minhotos antes do intervalo. Navarro marcou nos descontos, reduzindo a desvantagem para apenas um golo, mas no segundo período a equipa, sem Ricardo Soares no banco, por castigo, não conseguiu contrariar o vendaval ofensivo dos lisboetas.

Com surpresa, Paulinho ficou no banco e Ruben Amorim apostou num ataque com Marcus Edwards, ao lado de Pedro Gonçalves e Sarabia. A primeira parte foi bem disputada, com velocidade e também com golos, sendo que o Sporting entrou melhor. Nuno Santos foi derrubado por Aburjania e Sarabia marcou, de grande penalidade, o primeiro golo da noite.