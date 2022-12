Goleada em Alvalade levou António Salvador ao balneário

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:14 Facebook

Arsenalistas sofreram a pior derrota com os leões (5-0) em 38 anos e saem da Taça da Liga

O desaire diante do Sporting para a Taça da Liga, por 5-0, foi um golpe pesado na temporada dos guerreiros. A derrota significa a eliminação de uma prova que os minhotos tinham ambições de chegar longe e a exibição, sobretudo na primeira parte onde sofreram cinco golos, deixou muito a desejar. A insatisfação na comitiva do Braga após o jogo foi visível, não só nos discursos do defesa Paulo Oliveira mas também do treinador Artur Jorge. Porém, também o presidente António Salvador se mostrou descontente com o resultado.

Segundo apurou o JN, o líder máximo dos arsenalistas foi ao balneário da equipa após a partida para falar com o plantel. António Salvador fez um discurso firme, apelando à reflexão após um desaire duro diante de um rival. Apesar de mostrar a insatisfação pelo resultado, o discurso do presidente foi de teor construtivo para a equipa aprender com os erros cometidos diante do Sporting e não repeti-los na receção ao Benfica, o próximo adversário dos guerreiros (dia 30, às 21.15 horas).