Goleada em Marselha cimenta liderança do Sporting na Youth League

O Sporting cilindrou o Marselha (6-0), na Youth League da UEFA, e cimentou a liderança do grupo D. Rodrigo Ribeiro e Afonso Moreira bisaram pelos "leões", enquanto Diego Callai defendeu uma grande penalidade.

Com uma goleada expressiva em solo francês, o Sporting levou de vencida o Marselha, por 6-0, e alargou a vantagem na liderança do grupo D da UEFA Youth League, com sete pontos somados em três jornadas.

A vitória leonina começou a ganhar forma aos 26 minutos, quando Afonso Moreira inaugurou o marcador. Até ao intervalo, Samuel Justo e Mateus Fernandes alargaram a vantagem da equipa portuguesa.

O segundo tempo abriu com o "bis" de Rodrigo Ribeiro, que marcou nos minutos 49 e 52. Pouco depois, foi a vez de Afonso Moreira também bisar, fazendo o 6-0.

Aos 70 minutos, David Monteiro foi expulso, deixando os "leões" em inferioridade numérica. O Marselha procurava o tento de honra e ficou muito perto de o conseguir ao minuto 78, quando dispôs de uma grande penalidade, mas Diego Callai travou a tentativa de Gebreyesus.

No restante jogo do grupo, o Frankfurt levou de vencida o Tottenham (1-0) e ascendeu à vice-liderança do grupo, por troca com os ingleses, com cinco pontos.

Na próxima jornada do grupo D, que se disputa no dia 12 de outubro, o Sporting recebe o Marselha. O encontro está marcado para as 15 horas.