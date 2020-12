Goleada em ritmo de treino com vista para os oitavos

Rui Farinha Ontem às 23:01 Facebook

Águias ultrapassaram ribatejanos com um bis de Seferovic e golos de Gonçalo Ramos, Pizzi e Pedrinho. Marcaram três tentos em cinco minutos antes do primeiro quarto de hora

As águias selaram a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal com uma goleada tranquila, quase em ritmo de treino, ao Vilafranquense, por 5-0. À passagem do quarto de hora, já venciam por três golos, concretizados em apenas cinco minutos, prova esmagadora da uma superioridade que se estendeu pelo resto da partida, com mais golos e muita nota artística.

O treinador Jorge Jesus quis dar minutos ao menos utilizados e quase todos aproveitaram bem a oportunidade. Pedrinho concretizou o primeiro golo ao serviço do Benfica, num remate de excelente execução, e Gonçalo Ramos estreou-se a marcar na temporada. Já Seferovic, que não é titular habitual, bisou e tornou-se o segundo melhor marcador da equipa, atrás de Pizzi.

O duelo praticamente não teve história. O treinador dos encarnados mudou sete elementos, em comparação com a última partida, ante o Standard Liège, mas a equipa não perdeu qualidade ofensiva. Ramos inaugurou o marcador, após um passe rasgado de Gabriel, e Pizzi marcou logo a seguir, num pontapé cruzado de belo efeito. Por seu lado, Seferovic festejou por duas vezes, até chegar ao intervalo. Pelo meio, destaque para duas boas assistências do miúdo Nuno Tavares.

Depois do descanso, os benfiquistas levantaram o pé, mas reuniram, ainda assim, oportunidades suficientes para construir um resultado ainda mais volumoso. Pedrinho acabou por ser o único jogador a fazer um golo, numa partida em que o 13.º classificado da Liga 2 nunca se deu por conformado. Aos 65 minutos, Carlos Fortes atirou, de forma violenta, ao poste.

Com o resultado mais do que garantido, Jorge Jesus fez entrar vários titulares, como foi o caso de Darwin. O avançado teve oportunidades para marcar o golo da praxe, mas voltou a não acertar com a baliza. Foi o terceiro jogo consecutivo em que ficou em branco.