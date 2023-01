Goleada nos Açores atira Sporting de Braga para a vice-liderança

JN Hoje às 22:10 Facebook

O Sporting de Braga está imparável na Liga. A vitória nos Açores, frente ​​​​​​​ao Santa Clara (4-0), deixa os arsenalistas, à condição, na segunda posição.

Poucos dias depois de ter despachado o Benfica por 3-0, aplicando a primeira derrota da época às águias, o Sporting de Braga fez ainda melhor nos Açores, onde derrotou o Santa Clara por 4-0.

O jogo caiu em definitivo para o lado bracarense à passagem do primeiro quarto de hora, quando Ricardo Horta e Iuri Medeiros marcaram no espaço de um minuto, deixando os minhotos a vencer por 2-0.

No arranque da segunda parte, André Horta, servido pelo irmão Ricardo, ampliou a margem dos arsenalistas, fechando logo aí a questão do vencedor do encontro.

André Horta e Paulo Oliveira ainda acertaram nos ferros antes de Ricardo Horta bisar, fazendo o 4-0. Pelo meio, Rildo, pelo Santa Clara, também atirou ao poste da baliza defendida por Matheus Magalhães.

O triunfo deixa o Sporting de Braga na segunda posição da Liga, com 34 pontos, mais dois do que o F. C. Porto, que apenas joga no sábado, frente ao Casa Pia (20.30 horas).

Na sexta-feira, o líder da Liga, Benfica, recebe o Portimonense (19 horas), enquanto o Sporting visita o reduto do Marítimo no domingo (18 horas).