Goleadores de regresso ao onze em Portimão

Com a total disponibilidade de Edwards e Estupiñan, responsáveis por mais de metade dos golos do Vitória de Guimarães, após ausência devido a covid-19, Pepa tem motivos para sorrir.

O duo, com sete e seis golos, respetivamente, é responsável por 54,1% dos golos dos minhotos na Liga e estará no onze para a visita ao Portimonense, na próxima segunda-feira (20.15 horas, Sport TV1), no encerramento da 18.ª jornada da Liga Portugal.

Integrados no plantel principal permanecem os jovens Nélson da Luz, Tounkara, Afonso Freitas e Luís Esteves. Sacko, Abdul Mumin e Alfa Semedo, recorde-se, estão na Taça das Nações Africanas.