Goleadores mudam de ares no adeus de Ricardo Soares ao Gil Vicente

JN Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente oficializou a saída do técnico Ricardo Soares, que está a caminho dos egípcios do Al-Ahly, numa manhã em que os goleadores João Magno e João Paredes foram apresentados no Paços de Ferreira, da Liga, e no Feirense, da Liga 2, respetivamente.

Gil Vicente: Está confirmada a saída de Ricardo Soares do comando dos gilistas. O treinador, de 47 anos, está a caminho do Al-Ahly, do Egito, depois de ter conduzido o Gil Vicente ao quinto lugar na última edição da Liga, que valeu o acesso às eliminatórias da Liga Conferência da Europa.

Paços de Ferreira: João Magno, que jogava no Canelas 2010, da Liga 3, é o mais recente reforço dos 'Castores', tendo assinado até 2024. O avançado, de 25 anos, apontou 11 golos em 27 jogos, na época passada. O Paços de Ferreira vai ser o quarto clube do goleador brasileiro em Portugal, depois de já ter representado o Real e o Sporting de Braga.

✍️ | - ao FC Paços de Ferreira, ̃ !



https://t.co/vTaNsjkkuo#DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/c75Cg0TbB6 - FC Paços de Ferreira (@fcpf) June 28, 2022

Rio Ave: O emblema vila-condense, de regresso à Liga na próxima época, confirmou que Anderson Cruz voltou a ser emprestado ao Petro de Luanda, pelo qual se sagrou campeão de Angola na última época. Em 2021/2022, o avançado, de 26 anos, fez três assistências pela equipa orientada pelo português Alexandre Santos.

Desportivo de Chaves: O guarda-redes Paulo Vítor renovou contrato com os transmontanos, que anunciaram a saída de Luís Rocha, Nuno Coelho, Nuno Campos, Ricardo Moura, Castanheira, Wellington, Platiny, Joel e Paulinho, que viram o seu vínculo expirar.

Feirense: João Paredes reforça o ataque dos 'Fogaceiros', que competem na Liga 2. O goleador, de 26 anos, foi uma das figuras da Oliveirense na última edição da Liga 3, contribuindo com 18 golos para a subida do conjunto de Oliveira de Azeméis ao segundo escalão do futebol nacional.

PUB

́ ! Temos um em

João Paredes, bem-vindo!



ℹ️ Descobre mais aqui: https://t.co/hipgD5SMGt pic.twitter.com/TYYZXNrYwC - CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad) June 28, 2022

Mafra: O emblema da Liga 2 anunciou a contratação de Edwin Banguera (ex-Felgueiras) para a posição de defesa esquerdo. O colombiano é o quinto reforço do Mafra para a temporada que se avizinha, depois de o clube já ter anunciado a chegada de Pité, Zidane Banjaqui, Diogo Almeida e Loide Augusto.

Sanjoanense: Tiago Veiga, avançado de 21 anos que alinhava no Castro Daire, do Campeonato de Portugal, foi anunciado como reforço pelo clube de São João da Madeira, da Liga 3. Na temporada transata, o jovem atacante apontou seis golos.

Manchester United: Desejo expresso do técnico Erik ten Hag, que já o orientou no Ajax, o médio neerlandês Frenkie De Jong está perto de reforça os 'Red Devils' por uma verba a rondar os 75 milhões de euros mais variáveis. Os valores terão convencido o Barcelona a libertar o jogador, de 25 anos.