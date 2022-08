Goledas custam o lugar a treinadores na Grã-Bretanha

JN/Agências Hoje às 11:45 Facebook

Os 9-0 aplicados, no último fim de semana, por Liverpool e Celtic ao Bournemouth, na Premier League inglesa, e ao Dundee United, na Liga escocesa, respetivamente, custaram o cargo aos treinadores Scott Parker e Jack Ross.

O Bournemouth despediu o treinador Scott Parker, três dias depois de ter sido goleado por 9-0 pelo Liverpool na Liga inglesa, anunciou o 17.º classificado da prova.

O técnico adjunto Gary O'Neil vai ocupar de forma interina o lugar de Scott Parker, que criticou publicamente a Direção do Bournemouth, por considerar que não fez todos os esforços para reforçar a equipa, no regresso do clube ao primeiro escalão do futebol inglês.

O antigo médio internacional inglês, de 41 anos, assumiu o comando do Bournemouth em 2021 e promoveu o clube à Premier League, na qual ocupa o 17.º lugar, com uma vitória e três derrotas, a última das quais estrondosa, com o português Fábio Carvalho a marcar um dos nove golos do Liverpool, estreando-se a marcar pelos "reds".

Na Escócia, Jack Ross foi demitido do cargo de treinador do Dundee United, na sequência da derrota, também por 9-0, frente ao campeão Celtic. O português Jota apontou um dos golos dos "católicos".

Esta foi a segunda goleada sofrida pelo Dundee United na presente temporada, depois dos 7-0 aplicados pelo AZ Alkmaar nas eliminatórias de acesso à Liga Conferência da Europa. Os neerlandeses acabariam, posteriormente, por afastar o Gil Vicente, no play-off que antecedeu a fase de grupos.