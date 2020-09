Golo 100 de Ronaldo só podia ser uma obra de arte

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Está feita história, novamente pelos pés de Cristiano Ronaldo. Ao marcar, de livre direto, frente à Suécia, CR7 apontou o golo 100 pela Seleção Nacional.

Na Friends Arena, onde Cristiano Ronaldo foi feliz em 2013, com uma exibição absolutamente fabulosa, o capitão da seleção portuguesa apontou o golo 100 com a camisola das quinas, num remate de livre direto.

Veja o golo:

Temos de recuar 16 anos para recordar o primeiro golo de Cristiano Ronaldo por Portugal, na partida inaugural do Euro 2004, no Estádio do Dragão, que a seleção nacional perdeu por 2-1. Hoje, Ronaldo fez história, e tornou-se no segundo jogador a alcançar a barreira dos 100 golos pela seleção. Só o iraniano Ali Daei, que fez balançar as redes em 109 ocasiões, supera o craque português na lista dos melhores marcadores de sempre.