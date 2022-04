Golo de Abel Ruiz dá vantagem a Braga para ida à Escócia

JN Hoje às 21:56 Facebook

O Braga está em vantagem nos quartos de final da Liga Europa, depois de esta quinta-feira à noite ter ganho aos escoceses do Ranger, com um golo de Abel Ruiz.

Arsenalistas e escoceses protagonizaram uma partida muito equilibrada, quer no tempo de posse de bola, quer nas oportunidades criadas, mas os portugueses conseguiram ser mais eficazes a atacar a baliza contrária.

Aos 26 minutos, André Horta marcou para os minhotos, mas o lance foi anulado pelo árbitro, por falta ofensiva, após o lance ser analisado pelo VAR.

Não valeu este, mas da segunda vez que a bola foi até ao fundo das redes da baliza do Rangers contou mesmo. Marcou Abel Ruiz, aos 40 minutos, assistido pelo lateral Yan Couto.

No segundo tempo, os escoceses tentaram chegar ao empate, mas as melhores situações voltaram a pertencer aos braguistas, que poderiam ter aumentado a vantagem para irem à Escócia, na próxima quinta-feira, para o jogo da segunda mão, com uma margem mais confortável.

Tal não aconteceu e nos minutos finais, o Braga teve de se fechar atrás para segurar o 1-0.