O brasileiro Cauê Carrion apontou um golo que é um sério candidato ao prémio Puskas, ao serviço do Santa Marta.

Aos 42 minutos do jogo entre o Santa Marta e o Sabrosa (1-0), da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, Cauê Carrion apontou o golo de uma vida.

Servido por Bruno Ribeiro, o brasileiro dominou a bola, tirou um adversário do caminho com um toque subtil e, ainda fora da área, arriscou um pontapé de bicicleta que só parou no fundo da baliza adversária.