Golo de bicicleta de Taremi ao Chelsea eleito o melhor da Champions

O golo de bicicleta do avançado iraniano do F. C. Porto Mehdi Taremi na vitória sobre o Chelsea (0-1), na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no dia 13 de abril, foi esta sexta-feira eleito o melhor da edição 2020/21 da competição da UEFA.

A votação no site da UEFA terminou esta sexta-feira e mais de 1,3 milhões de pessoas votaram, elegendo o golo de Taremi o melhor da edição 2020/21 da Liga dos Campeões.

O golo de Taremi venceu com larga maioria, com mais 750 mil votos dos adeptos. No segundo lugar ficou Messi, seguido de Giroud. Neymar fez o quarto melhor golo e Benzema ficou em quinto.

Pléa (Shakhtar-Monchengladbach, 0-6), Benzema (Real Madrid-Chelsea, 1-1), Modric (Real Madrid-Shakhtar, 2-3), Giroud (Atlético de Madrid-Chelsea, 0-1), Neymar (PSG-Basaksehir, 5-1), Solomon (Real Madrid-Shakhtar, 2-3), Angeliño (Leipzig-Basaksehir, 2-0),Mbappé (Barcelona-PSG, 1-4) e Messi (PSG-Barcelona, 1-1) foram os autores dos outros golos a votação.

O tento de Taremi, com um pontapé de bicicleta executado de primeira no centro da grande área, depois de um centro de Nanu na direita, foi marcado aos 90+3 minutos da partida e deu a vitória ao F. C. Porto sobre o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final, mas foi insuficiente para fugir à eliminação (2-1 para os ingleses nos dois jogos). A formação londrina viria mesmo a conquistar o título, no passado sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, ao bater por 1-0 o Manchester City na final.

Reveja o golaço de Taremi:

