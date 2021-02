Golo de bicicleta derrota Atlético. Lazio sem hipótese frente ao Bayern

Hoje às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid, com João Félix em Campo, perdeu (1-0) diante do Chelsea na primeira mão dos oitavos de final da Champions. Já o Bayern goleou a Lazio em Itália.

O Chelsea venceu o Atlético de Madrid, em Bucareste, graças a um golo de Giroud. Com João Félix em campo até aos 82 minutos, os colchoneros sofreram o golo ao minuto 68 quando o internacional francês bateu Oblak com um grande golo de bicicleta. A equipa de Simeone não fez um único remate enquadrado com a baliza em todo o encontro.

Já o Bayern Munique não deu hipóteses (4-1) diante da Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, e tem praticamente garantido um lugar nos quartos de final. A equipa alemã foi esmagadora na primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 3-0, graças aos golos de Lewandowski, Musiala e Leroy Sané.

No início da segunda parte, os germânicos ampliaram a vantagem nos primeiros minutos graças a um autogolo de Francesco Acerbi. Os italianos reduziram pouco depois, por Correa.

A segunda mão dos oitavos está marcada para 17 de março.