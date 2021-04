Golo de Dembélé coloca Barcelona a um ponto do líder Atlético Madrid

JN/Agências Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do internacional francês, aos 90 minutos, foi esta segunda-feira suficiente para o Barcelona vencer (1-0) o Valladolid, no encontro da 29.ª jornada da Liga espanhola, colocando a equipa catalã a um ponto da liderança.

O emblema blaugrana foi claramente superior em todos os momentos do jogo, que contou com o internacional português Francisco Trincão a partir do minuto 63, mas, ainda assim, não se livrou de um ou outro susto dos visitantes, que ficaram reduzidos a 10 elementos na reta final, quando Oscar Plano (79) recebeu ordem de expulsão.

O nulo parecia ser o desfecho esperado no Estádio Camp Nou, em Barcelona, até que Dembélé aproveitou bem uma bola enviada pelo colega Ronald Araujo, após cruzamento de Frenkie de Jong, para disparar de primeira, de pé esquerdo, batendo Jordi Masip.

Este foi o 19.º jogo consecutivo dos catalães sem perder na La Liga, tendo conquistado 40 dos últimos 42 pontos.

Com esta vitória, a equipa treinada por Ronald Koeman mantém-se no segundo lugar, com 65 pontos, mais dois do que Real Madrid, terceiro colocado, e a apenas um do líder isolado Atlético Madrid. Já o Valladolid, que não teve o português Jota, devido a lesão, é 16.º, com 27.