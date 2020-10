Golo de Falcao nos descontos dá empate à Colômbia no Chile

JN/Agências Hoje às 11:16 Facebook

Um golo do suplente Radamel Falcao, nos descontos, valeu na terça-feira à Colômbia, de Carlos Queiroz, um precioso empate a dois golos no Chile, na segunda jornada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de futebol de 2022.

Lançado pelo treinador luso aos 72 minutos, o ex-jogador do F. C. Porto resgatou um ponto para os colombianos aos 90+1, ao aparecer no sítio certo para desviar um remate de Mojica.

Os "cafeteros" até tinham começado melhor, adiantando-se logo aos sete minutos, por Jefferson Lerma, de cabeça, após centro da direita de John Medina, mas, ainda antes do intervalo, as duas "estrelas" do Chile deram a volta ao jogo.

Arturo Vidal restabeleceu a igualdade, aos 38 minutos, numa grande penalidade que ele próprio conquistou, e, pouco depois, aos 41, Alexis Sanchéz finalizou, à segunda, uma jogada que envolveu Mauricio Isla e Vidal.

Os chilenos seguram, depois, a vantagem quase até final, mas Falcao estragou-lhes a festa, mantendo, por outro lado, a invencibilidade de Queiroz em jogos oficiais, quatro dias após o 3-0 à Venezuela: soma quatro triunfos e dois empates.

Na tabela, os colombianos são terceiros, atrás do Brasil, de Neymar, e da Argentina, de Lionel Messi, que venceram fora o Peru (4-2) e a Bolívia (2-1), respetivamente.