Golo de Galeno na Alemanha nomeado para melhor da semana

A par do tento do jogador do F. C. Porto estão também nomeados os golos de Son, Darwin e Lozano, para a eleição referente à quarta jornada da Liga dos Campeões.

Wenderson Galeno, extremo brasileiro do F.C. Porto, foi o autor do primeiro golo dos dragões na vitória desta quarta-feira, na Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen, por 3-0, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões de futebol.

O lance de sucesso, em que começou no guarda-redes Diogo Costa, enfrenta a concorrência de Darwin Núñez, que marcou na goleada do Liverpool (7-1) no reduto do Rangers,. Outros candidatos são Son, que faturou no triunfo (3-2) do Tottenham frente ao Eintracht Frankfurt, e Lozano, que marcou pelo Nápoles, no triunfo (4-2) frente ao Ajax.

O vencedor será conhecido ainda nesta quinta-feira.