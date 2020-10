Golo de Gonçalo Guedes não evita derrota do Valência em Villarreal

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do internacional português foi, este domingo, insuficiente para evitar a derrota (2-1) do Valência em Villarreal, na sexta jornada da Liga espanhola. Um resultado que valeu a subida à liderança do submarino amarelo.

O ponta de lança e ex-jogador do Valência Paco Alcácer, na conversão de uma grande penalidade, logo aos seis minutos, colocou o Villarreal em vantagem, mas o extremo luso, aos 37, com um míssil de fora de área, restabeleceu a igualdade.

O golo decisivo aconteceu aos 69 minutos e foi apontado, também num grande remate de longe, por Dani Parejo, que ingressou esta época no Villarreal, depois de nove épocas no conjunto ché, no qual era o capitão da equipa.

No Estádio de La Ceramica, destaque ainda para expulsão de Kubo, para os anfitriões, aos 90+2 minutos.

A formação comandada por Unai Emery ascendeu, assim, à liderança, com 11 pontos, face aos 10 do campeão Real Madrid, Getafe e Granada, todos com menos um jogo disputado, e Cadiz, que no sábado venceu precisamente os 'merengues'.

O Valência, que este domingo também teve o luso Thierry Correia a titular na lateral direita, é 12.º, com sete pontos.

Antes, o Eibar, com Paulo Oliveira e Kevin Rodrigues no onze e Rafa Soares entre os suplentes, não foi além do nulo na receção ao Osasuna, numa partida em que a formação de Pamplona acabou com 10 elementos, após expulsão de Jon Moncayola (88 minutos).

Os anfitriões somam agora cinco pontos, na 14.º posição, menos dois do que o Osasuna, na 11.º.

Também num desafio realizado no Pais Basco, o Athletic Bilbau bateu (2-0) em casa o Levante, com os golos de Alejandro Berenguer (68 minutos) e Inaki Williams (79), e passou a somar seis pontos, no 13.º posto. O Levante é 19.º, com três.