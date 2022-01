Golo de Gorré mantém invencibilidade de Petit

JN/Agências Hoje às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O golo de Kenji Gorré, aos 85 minutos, permite a Petit manter o registo de invencibilidade, desde que chegou ao Boavista. Os axadrezados empataram com o Paços de Ferreira (1-1), em jogo da 19ª jornada da Liga.

Ao sexto jogo no comando das panteras, Petit ainda não perdeu, somando quatro empates e duas vitórias..

Antunes abriu o marcador, à passagem do minuto 42, através de grande penalidade, no final de uma primeira parte marcada pelo equilíbrio, mas com um leve ascendente do Boavista no que toca a tentativas de golo.

Inconformado com a desvantagem, Petit lançou Kenji Gorré na segunda metade e foi feliz na opção. Aos 85 minutos, o atleta nativo de Curação igualou a contenda e garantiu um ponto para os axadrezados.

Nota para a quantidade de tentativas de golo protagonizadas por ambas as equipas (11 para o Paços de Ferreira e 18 para o Boavista), um registo pouco usual em encontros de equipas que ocupam posições mais modestas na tabela.

Com este resultado a equipa do Bessa fica em décimo lugar, com 19 pontos, os mesmos do Paços de Ferreira, que segue logo atrás, em 11.º lugar.