Golo de Grimaldo concorre a melhor da jornada da Liga dos Campeões

O golo apontado por Grimaldo frente ao Maccabi Haifa está nomeado para o prémio de melhor da ronda inaugural da Liga dos Campeões. Kylian Mbappé (PSG), Leroy Sané (Bayern de Munique) e Ferran Torres (Barcelona) são os adversários do defesa do Benfica na eleição, levada a cabo pela UEFA.

O remate indefensável de Alejandro Grimaldo que valeu o 2-0 ao Benfica no duelo com o Maccabi Haifa pode vir a tornar-se no melhor da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A UEFA colocou a votação os quatro melhores golos da ronda, e, sem surpresa, incluiu o do lateral espanhol nas escolhas.

Na corrida pelo prémio estão ainda o francês Kylian Mbappé, do PSG, o alemão Leroy Sané, do Bayern de Munique, e o espanhol Ferran Torres, do Barcelona.

A votação, aberta aos adeptos, decorre durante esta quinta-feira, no sítio oficial da UEFA.