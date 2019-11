Golo de João Paredes dá liderança do grupo D ao Chaves

Hoje às 21:09 Facebook

Um golo deJoão Paredes valeu, este sábado, a liderança do grupo D da Taça da Liga ao Desportivo de Chaves e o triunfo por 1-0 no terreno do Casa Pia, forçado a uma alteração ainda antes do encontro.

Os flavienses somam seis pontos em dois jogos, fruto de outras tantas vitórias, mas têm um encontro a mais do que o F. C. Porto (segundo colocado, com três pontos), enquanto o Casa Pia divide o último lugar com o Santa Clara, ambos em branco.

A primeira contrariedade para a equipa da casa aconteceu ainda antes do jogo se iniciar: Evandro Roncatto fez um último teste no 'aquecimento' e acabou por ser substituído por Tharcysio.

Uma alteração que não justificou o fraco rendimento dos gansos, já que o problema esteve na fase de transição para o ataque, levando a que a formação lisboeta acabasse por ser facilmente manietada pelo Desportivo de Chaves.

Os trasmontanos poderiam ter inaugurado o marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Platiny, mas o remate saiu ligeiramente por cima da baliza defendida por Rodolfo.

Melhores nas transições para o ataque e com melhor noção de posse de bola, os comandados de José Mota dominaram toda a primeira parte, não sendo de espantar que, aos 37 minutos, João Paredes tenha feito o 1-0, com um forte remate à entrada da área casapiana.

Sem fio condutor de jogo, as iniciativas atacantes do Casa Pia raramente conseguiram chegar à área flaviense e nem o intervalo trouxe ideias novas aos jogadores treinados por Rui Duarte, que nem de bola parada - e foram muitas as ocasiões - assustaram o setor defensivo flaviense.

Mais comedidos na segunda parte, fruto da subida do Casa Pia, o Desportivo de Chaves geriu a vantagem e apostou no ataque organizado, mas o jogo acabaria por não sofrer alteração no resultado, apesar do remate de Platiny, aos 80 minutos, por cima, e de Mateus Fonseca e Kenidy, ambos do Casa Pia, aos 82 e 86, que deram o mesmo destino à bola.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Paredes, 37 minutos.

Equipas:

Casa Pia: Rodolfo, David Rosa, Pedro Machado, Kikas (Jean Victor, 81), Caio Marcelo, Jorge Ribeiro, Wilson Kenidy, Mateus Fonseca, Rodrigo Dantas (Sávio, 74), Tharcysio (Joel, 75) e Jeka,

(Suplentes: Vanderlaan, João Coito, Evandro Roncatto, Jean Victor, Joel, Lucas e Sávio).

Treinador: Rui Duarte.

Desportivo de Chaves: Igor, Jean Filipe, Calasan, Hugo Bastos, José Gomes, Costinha, Gamboa, João Teixeira (Jefferson, 88), Carlos David (Batxi, 63), João Paredes (Fatai, 82) e Platini.

(Suplentes: Samu, Jefferson, André Luís, Fatai, Mica, Kevin Medina e Batxi).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Machado (36), Calasan (53), Paredes (59), David Rosa (71) e João Teixeira (73).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.