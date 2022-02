Golo de Luis Díaz coroou maior sequência de passes da Premier League

JN Hoje às 15:14 Facebook

Luis Díaz estreou-se, no sábado, a marcar pelo Liverpool e a jogada coletiva que resultou no golo do colombiano está a dar que falar.

Luis Díaz trocou o F. C. Porto pelo Liverpool em janeiro e os primeiros tempos nos "reds" vão de feição para o colombiano. O extremo, que já recebeu elogios do treinador, participou em quatro jogos e, este sábado estreou-se a marcar e numa jogada que está a dar que falar, na vitória, 3-1, sobre o Norwich.

A jogada que resultou no golo do colombiano durou um minuto e meio, de uma área à outra, teve, no total, 34 passes seguidos e a bola passou por todos os jogadores dos "reds" à exceção de Divock Origi.

Segundo os dados estatísticos da "Opta", o tento do colombiano foi, não só, o golo com maior sequência de passes esta época na "Premier League", mas também o golo dos "reds" com maior número de passes desde a criação do banco de dados, em 2006/2007.

Veja o golo de Luis Díaz: