Golo de Messi ao Benfica eleito o melhor da fase de grupos

O golo de Lionel Messi, que abriu o marcador no duelo entre o Benfica e o Paris Saint-Germain (1-1), foi considerado pela UEFA o melhor da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O anúncio foi feito, esta sexta-feira, pelo organismo que gere o futebol europeu, que destacou a qualidade do remate do avançado argentino, que fez o 0-1 aos 22 minutos do encontro disputado a 5 de outubro, no Estádio da Luz.

Messi começou e terminou a jogada, com um belíssimo remate em arco que não deu hipóteses de defesa a Odysseas Vlachodimos. O Benfica viria a empatar, aos 42m, graças a um tento na própria baliza do internacional português Danilo Pereira. As águias acabaram por conquistar o primeiro lugar do Grupo H e apuraram-se para os oitavos de final da Champions, onde vão defrontar o Club Brugge.