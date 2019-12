Hoje às 21:29 Facebook

Um golo solitário do japonês Nakajima foi o suficiente para o F. C. Porto ganhar ao Santa Clara (1-0), esta quinta-feira, e seguir para os quartos de final na Taça de Portugal.

O tento surgiu aos 28 minutos, com Zé Luís a lançar Corona pela direita e este a assistir o avançado para um desvio oportuno na pequena área, antecipando-se à defesa açoriana.

Na primeira parte as duas equipas ainda conseguiram fazer circular a bola com alguma normalidade e até poderiam ter surgido mais golos. Contudo, no segundo tempo as condições climatéricas pioraram e o relvado do Estádio do Dragão ficou completamente encharcado e foi praticamente impossível jogar-se futebol com alguma qualidade.