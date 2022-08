Golo de Nuno Moreira vale triunfo ao Vizela

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Com um golo de Nuno Moreira, o Vizela iniciou a Liga com uma vitória, por 1-0, frente ao Rio Ave, num jogo com ritmo e em que a experiência dos visitantes acabou por ser decisiva.

Os vila-condenses até entraram melhor na partida, e estiveram perto de marcar nos primeiros minutos do encontro, mas a falta de experiência foi notória na equipa comandada por Luís Freire, que acabou expulso.

Por outro lado, a formação de Vizela, mais experiente, soube encontrar o momento certo para atacar e fazer "estragos". As substituições feitas por Álvaro Pacheco acabaram por ser decisivas e Nuno Moreira saiu do banco ao intervalo para fazer o único golo do encontro, aos 66 minutos.

A primeira oportunidade de perigo aconteceu aos 11 minutos e foi para a formação da casa, com Miguel Nóbrega, após canto, a cabecear perto do poste, levando a que ainda se gritasse golo nas bancadas.

Na resposta, Kiko Bondoso rematou cruzado e a bola também rasou o poste, antes de Opeyemi aproveitar um erro de Aderlan Santos para se isolar, mas Jhonatan impediu bem o golo.

O jogo, apesar de ritmado, foi perdendo algum "fulgor" à medida que chegava o intervalo e foi o Vizela quem entrou melhor no segundo tempo, apesar de a partida manter-se equilibrada e com ritmo.

Aos 53 minutos, Samu deixou o aviso da equipa vizelense: o médio recebeu a bola no coração da área, rematou rasteiro e acertou com estrondo na barra da baliza do Rio Ave.

PUB

O Vizela continuou a pressionar e o Rio Ave deixou de ter capacidade de resposta, acabando os vizelenses por chegar ao golo, por intermédio de Nuno Moreira, que foi lesto na recarga a uma defesa incompleta de Jhonatan.

A partir desta altura tornou-se muito complicado para a formação do Rio Ave reagir e Luís Freire fez alteração na equipa, refrescando o ataque, mas de pouco serviu para alterar a dinâmica vila-condense. Até ao final, as tentativas para chegar ao empate foram poucas e sem grande perigo para o Vizela.